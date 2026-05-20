17:33, 20 мая 2026Спорт

Стал известен главный судья в Суперфинале Кубка России по футболу

Инал Танашев обслужит матч Суперфинала Кубка России по футболу
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Стал известен главный судья в Суперфинале Кубка России по футболу. Об этом сообщает «Матч Премьер».

Матч «Спартак» — «Краснодар» обслужит Инал Танашев. Суперфинал состоится 24 мая в «Лужниках», игра начнется в 17:00 по московскому времени.

В прошедшем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 28-летний Танашев провел 29 матчей. В них он показал 72 желтых и две красные карточки, а также назначил пять пенальти.

Ранее букмекеры назвали фаворита финала Лиги Европы. По мнению аналитиков, в матче «Астон Вилла» — «Фрайбург» победу одержит «Астон Вилла».

