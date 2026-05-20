18:27, 20 мая 2026

Дерипаска не смог подсчитать количество «увозимых из Китая» миллиардов

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Российский предприниматель Олег Дерипаска ушел от ответа на вопрос о точном количестве «увозимых из Китая» миллиардов. Слова бизнесмена приводит «Коммерсантъ».

Соответствующий вопрос предпринимателю задал журналист «Первого канала». Дерипаска не смог назвать хотя бы приблизительную сумму денег, которую он увезет в Россию после визита в составе российской делегации во главе с президентом Владимиром Путиным.

Бизнесмен отметил, что «так быстро сосчитать не удастся». В то же время глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что речь идет «про десятки миллиардов долларов». Вместо обозначения приблизительной суммы Дерипаска призвал обращать внимание не на деньги, а на совместные проекты Китая и России, о которых удалось договориться.

Ранее стало известно, что в списке документов, подписанных и принятых по итогам двусторонних переговоров, не упоминается главный совместный проект в энергетической сфере — «Сила Сибири-2». О его реализации сторонам не удается договориться не первый год. Все упирается в объемы поставок и их стоимость. Представители Китая, отмечали источники, хотят получать топливо по внутрироссийским ценам, что не устраивает РФ.

Несмотря на это, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что в целом Москва и Пекин согласовали основные параметры газопровода. Впрочем, ни возможные сроки начала реализации проекта, ни ожидаемую стоимость поставок он раскрывать не стал, сославшись на то, что сторонам «какие-то нюансы осталось договорить».

