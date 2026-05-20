Аналитики считают фаворитом «Каролину» в полуфинале Кубка Стэнли с «Монреалем»

Определен фаворит в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» — «Каролина». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают фаворитом в этой паре «Каролину», несмотря на то, что она проиграла «Монреалю» четыре последних матча подряд. Поставить на выход «Харрикейнз» в финал можно с коэффициентом 1,38. Успех «Монреаля» оценивается с котировкой 3,05.

Полуфинальное противостояние Кубка Стэнли между «Монреалем Канадиенс» и «Каролиной Харрикейнз» начнется 22 мая. Первая игра между этими командами назначена на 03:00 по московскому времени.

