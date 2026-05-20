Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
19:34, 20 мая 2026Спорт

Определен фаворит в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» — «Каролина»

Аналитики считают фаворитом «Каролину» в полуфинале Кубка Стэнли с «Монреалем»
Владислав Уткин
Владислав Уткин
Игроки «Каролина»

Игроки «Каролина». Фото: James Lang-Imagn Images / Reuters

Определен фаворит в полуфинале Кубка Стэнли «Монреаль» — «Каролина». Об этом сообщает Betonmobile.

Аналитики считают фаворитом в этой паре «Каролину», несмотря на то, что она проиграла «Монреалю» четыре последних матча подряд. Поставить на выход «Харрикейнз» в финал можно с коэффициентом 1,38. Успех «Монреаля» оценивается с котировкой 3,05.

Полуфинальное противостояние Кубка Стэнли между «Монреалем Канадиенс» и «Каролиной Харрикейнз» начнется 22 мая. Первая игра между этими командами назначена на 03:00 по московскому времени.

Ранее букмекеры назвали фаворита финала Лиги Европы. По их мнению, в матче «Астон Вилла» — «Фрайбург» победа окажется на стороне англичан.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

    Торнадо сорвал крышу дома россиян и попал на видео

    В офисе Зеленского рассказали о его планах посетить дружественную России страну

    Трамп позавидовал количеству российских ледоколов

    Песков заявил о противостоянии угрозам Киева

    На Украине высказались о возможности проведения выборов в 2027 году

    Назван способ обезопасить столицу российского региона от ударов ВСУ

    В России впервые спасли пациентку с отказавшим сердцем

    Короля Карла III случайно похоронили в эфире британской радиостанции

    Экс-солистку Serebro сняли с молодым артистом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok