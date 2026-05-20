20:05, 20 мая 2026

Зеленский заявил о подготовке ответа на случай наступления из Белоруссии

Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Украина готовит ответ на якобы готовящееся наступление России с территории Белоруссии. Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Детально проанализировали имеющиеся данные у наших разведок о российском планировании наступательных операций на черниговско-киевском направлении. По каждому возможному варианту действий врага готовим ответы (...). Наши силы на направлении будут увеличены», — написал он.

Глава республики также поручил МИД Украины подготовить дополнительные меры дипломатического влияния в отношении Белоруссии.

В начале мая Зеленский заявил, что Белоруссия ведет довольно специфичную активность на границе. Впоследствии пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал слова украинского лидера о планах России напасть на Украину с территории Белоруссии подстрекательством.

