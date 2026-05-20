21:12, 20 мая 2026

На Западе узнали о секретных планах Европы на случай выхода США из НАТО

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Европа обсуждает создание альтернативы НАТО на случай потенциального выхода США, об этом узнало издание The Economist.

«Некоторые европейские вооруженные силы разрабатывают секретные планы ведения боевых действий не только без помощи США, но и без значительной части инфраструктуры командования и управления НАТО», — сообщают журналисты со ссылкой на представителей страны блока.

В статье указывается, что причиной поиска альтернатив стал кризис вокруг Гренландии из-за требований США. При этом генсек альянса Марк Рютте запретил чиновникам говорить об этом, чтобы не провоцировать американскую администрацию.

Ранее Рютте признал неспособность Украины выжить без постоянного потока вооружений из США.

