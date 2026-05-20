В Латвии заявили о согласии властей на пролет украинских БПЛА

Латвийский депутат Росликов: Рига дает тихое согласие на пролет украинских БПЛА

Руководство Латвии дает «тихое согласие» на пролет украинских дронов над своей территорией, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, все прекрасно понимают, что пролеты украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через территорию Латвии — это реальность. «То, что на это дается тихое согласие — это тоже абсолютный факт», — подчеркнул он.

По его словам, власти стран Прибалтики пытаются адаптировать своих жителей к этой ситуации.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии.