Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:10, 20 мая 2026Мир

В Латвии заявили о согласии властей на пролет украинских БПЛА

Латвийский депутат Росликов: Рига дает тихое согласие на пролет украинских БПЛА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Руководство Латвии дает «тихое согласие» на пролет украинских дронов над своей территорией, заявил депутат Рижской думы Алексей Росликов. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, все прекрасно понимают, что пролеты украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) через территорию Латвии — это реальность. «То, что на это дается тихое согласие — это тоже абсолютный факт», — подчеркнул он.

По его словам, власти стран Прибалтики пытаются адаптировать своих жителей к этой ситуации.

Ранее в Службе внешней разведки (СВР) РФ рассказали, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров объяснил отказ от применения разрушительного оружия в зоне СВО

    Финский политик заявил об опасной игре Евросоюза

    У премьера Израиля «волосы встали дыбом» после разговора с Трампом

    На британского короля опорожнились на глазах у подданных

    Лавров рассказал о наглости Зеленского

    В Москве арестовали угрожавшего ножом полицейским мужчину

    И.о. генпрокурора США отказался отвечать на вопрос о возможной военной операции на Кубе

    В «Москва-Сити» построят новый небоскреб в стиле оригами

    Трамп назвал условие для ослабления санкций против Ирана

    Ирландский экономист заявил о неспособности Европы выйти из энергокризиса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok