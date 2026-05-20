«Пособники террористов». Разведка заявила о планах ВСУ атаковать Россию с территории Латвии. Что на это ответили Рига и Киев?

МИД Латвии выразил категорический протест РФ из-за заявления СВР об атаке ВСУ

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовит удары по России с территории Латвии, заявили в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

Несмотря на опасения латвийской стороны стать жертвой ответного удара Москвы, киевские власти убедили Ригу дать согласие на проведение операции Служба внешней разведки России

По данным СВР, в Латвию уже были отправлены военнослужащие украинских Сил беспилотных систем. Их разместили на нескольких военных базах. «Членство страны в НАТО не защитит пособников террористов от справедливого возмездия», — добавили в российской разведке.

Депутат Государственной Думы Андрей Картаполов отметил, что пятая статья НАТО о коллективной обороне не будет работать для Латвии в случае атак ВСУ с ее территории. По его словам, в таком случае республика станет страной-агрессором, поэтому ответный удар Москвы по ней будет оправдан.

Что им ЕС скажет, то они и сделают. Возьмите в этом случае в пример американскую операцию против Ирана. Ни одна страна США практически не поддержала, потому что они начали боевые действия. И никакая пятая статья там не работает Андрей Картаполов Депутат Государственной Думы

Как на обвинения отреагировала Латвия?

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже заявила, что страна не намерена разрешать использовать воздушное пространство страны для атак Украины на Россию.

Также внешнеполитическое ведомства вызвало временного поверенного в делах России Дмитрия Касаткина, чтобы выразить категорический протест из-за заявления СВР. Отмечается, что выводы российской разведки основаны на «ранее выдвинутых РФ ложных обвинениях».

Согласно данным министерства, главе российского посольства вручили ноту протеста. Отмечается, что Москва якобыпродолжает распространять дезинформацию, несмотря на заявления Риги о том, что власти не разрешали использовать свою территорию в интересах Киева.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо.

Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств Гитанас Науседа Президент Литвы

Киев ответил на подозрения России

Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев не использует Латвию для подготовки ударов по России.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ранее объяснил, что дроны ВСУ залетают в страны Прибалтики и Финляндию, так как Россия якобы отклоняет их от маршрута.

Я с уверенностью могу заявить, что во всех этих случаях речь шла об абсолютно сознательных и целенаправленных действиях России. У нас есть данные разведки, свидетельствующие о том, что россияне специально отклоняют дроны в сторону стран Балтии Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

По его словам, Украина никогда целенаправленно не посылала свои БПЛА в сторону Финляндии, Литвы, Латвии и Эстонии. Министр добавил, что Киев работает с партнерами над предотвращением подобных инцидентов в будущем.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно в конце марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.