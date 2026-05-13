Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:24, 13 мая 2026Бывший СССР

Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

Науседа: использование неба Литвы для проведения военных операций недопустимо
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Гитанас Науседа

Гитанас Науседа. Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Литвы Гитанас Науседа завяил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо. Об этом сообщает агентство BNS.

«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — отметил он.

По словам политика, любая попытка незаконного использования воздушного пространства республики станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.

О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии. Официально Таллин, Рига и Вильнюс о своей причастности к атакам не объявляли.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин сменил губернаторов Белгородской и Брянской областей. Один из регионов возглавит бравший Авдеевку Герой России Спартанец

    Серия мощных взрывов прозвучала в Харькове

    Вэнс сравнил себя с персонажем известного фильма

    Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

    В ЕС захотели сделать Меркель посредником в переговорах с Путиным

    Путину передали горячий привет и большое уважение

    Происходящее на Украине удивило западного журналиста

    На Украине сообщили о массовой атаке «Геранями»

    Силовики сообщили об исчезновении «Грузинского легиона»

    Стало известно о мести солдат ВСУ офицерам

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok