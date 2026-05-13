Президент Литвы отреагировал на информацию об открытии неба для украинских БПЛА

Президент Литвы Гитанас Науседа завяил, что использование воздушного пространства страны для проведения военных операций недопустимо. Об этом сообщает агентство BNS.
«Территория Литвы не использовалась и не будет использоваться никакими третьими странами для военных операций против соседних государств», — отметил он.
По словам политика, любая попытка незаконного использования воздушного пространства республики станет грубым нарушением суверенитета и основополагающих норм международного права.
О том, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России, стало известно 27 марта. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории стран ЕС в обход Белоруссии. Официально Таллин, Рига и Вильнюс о своей причастности к атакам не объявляли.