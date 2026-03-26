Латвия, Литва и Эстония открыли небо для атаки дронов ВСУ на Россию. Какие регионы могут оказаться под ударом?

Латвия, Литва и Эстония разрешили пролет дронов ВСУ для ударов по России

Латвия, Литва и Эстония открыли небо для атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по России. Стало известно, что главной целью станет Ленинградская область.

«Власти Литвы, Латвии и Эстонии официально открыли свое воздушное пространство украинским БПЛА — для атак на Петербург, Ленобласть и северо-запад России. Ранее пролеты разрешали кулуарно и единично, опасаясь ответной реакции», — говорится в сообщении Telegram-канала Mash.

По данным канала, украинские войска запускают дроны из Черниговской области. Отмечается, что через территорию России до северо-западных регионов беспилотникам пришлось бы лететь 850 километров. Такой маршрут авторы канала назвали практически нереальным.

При этом альтернативный маршрут пролегает через территории Польши и стран Прибалтики в облет Белоруссии. Такой путь позволит обойти защиту систем противовоздушной обороны (ПВО) в российских регионах и выйти в Финский залив.

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Версию о том, что страны НАТО выделили полетный коридор для дронов ВСУ, рассмотрели и авторы Telegram-канала «Военный осведомитель». Они отметили на карте места падений БПЛА и увидели закономерность — маршрут всех трех беспилотников пролегал вблизи к границам России и, возможно, его конечной точкой была Ленинградская область. «Вполне вероятно, что дроны, которые запускаются с запада Украины через Польшу, затем летят вдоль границы с Белоруссией через Литву, Латвию и потом через Эстонию», — указал автор канала.

Латвия выразила протест России из-за упавшего украинского дрона

Министерство иностранных дел Латвии выразило протест в связи с вторжением дрона в воздушное пространство республики. Его обломки были обнаружены 25 марта в Краславском крае на юго-востоке Латвии.

Позднее президент страны Эдгар Ринкевич признал, что упавший в прибалтийской республике беспилотный летательный аппарат был украинским. Политик раскрыл, что дрон был частью операции против России, которую координировал Киев.

Еще один украинский БПЛА в ночь на 24 марта упал в озеро в Варенском районе Литвы. Его принадлежность подтвердила премьер-министр республики Инга Ругинене. По ее словам, беспилотник был «связан с направленной против России операцией, которую украинцы проводили той ночью».

Кроме того, 25 марта один беспилотник врезался в трубу электростанции в эстонском Аувере. Генеральный прокурор страны Астрид Аси рассказала, что он не был нацелен на Эстонию, при этом его принадлежность не уточнялась.

ВСУ провели самую массированную за год атаку на регионы России

Еще одним подтверждением того, что страны Прибалтики открыли небо для дронов ВСУ, стала самая массированная атака Украины на российские регионы за прошедший год. В ночь на 25 марта над территорией страны были уничтожены 389 украинских беспилотников. Похожие объемы сбитых дронов фиксировались весной прошлого года, когда 28 мая Минобороны РФ отчитывалось о 296 сбитых дронах.

Фото: Stringer / Reuters

В ходе минувшей масштабной атаки под прицелом оказалась Ленинградская область — над регионом сбили 56 БПЛА. Еще ВСУ атаковали Кронштадт, где несколько домов получили повреждения. Кроме того, был совершен налет на крупнейший порт Балтийского моря, Усть-Лугу — в нем действует нефтеналивной терминал.

Также сообщалось об атаке на еще один порт на Финском заливе — в Приморске. Это произошло с 22 на 23 марта.

Отмечается, что порт Приморск располагается на северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря в восьми километрах от города с одноименным названием и примерно в 120 километрах от Санкт-Петербурга и является одним из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике. Он способен экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, а через Усть-Лугу на экспорт проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки.

Кроме того, Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и связан с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов.