Два ключевых порта России приостановили экспорт нефти. Ночью один из них атаковали беспилотники

Reuters: Экспорт нефти из Приморска и Усть-Луги остановился после атаки БПЛА

Экспорт нефти из двух российских портов на Финском заливе — Усть-Луги и Приморска — приостанавливался из-за беспилотников, атаковавших Ленинградскую область минувшей ночью и утром.

По данным Reuters, два ключевых нефтеналивных терминала останавливали отгрузку сырой нефти и топлива. Агентство уточнило, что в Усть-Луге ее позднее возобновили, в то время как Приморск остается закрытым. Также добавляется, что неясно, получил ли порт Усть-Луга какие-либо повреждения.

Порт в Приморске способен экспортировать более миллиона баррелей сырой нефти в сутки, а через Усть-Лугу на экспорт проходит около 700 тысяч баррелей нефти в сутки. По данным источников, в прошлом году Усть-Луга экспортировала 32,9 миллиона метрических тонн нефтепродуктов, а Приморск — 16,8 миллиона тонн.

В Приморске атака БПЛА привела к пожару в порту

Вооруженные силы Украины с воскресенья, 22 марта, атаковали Ленинградскую область беспилотными летательными аппаратами. Налеты дронов не прекращались до самого утра понедельника, 23 марта. По информации главы региона Александра Дрозденко, в Ленинградской области меньше чем за сутки было уничтожено свыше 60 беспилотников.

Одной из целей украинских дронов оказался порт Приморск. По словам Дрозденко, после удара ВСУ там загорелась емкость с топливом. Из-за возникновения пожара персонал эвакуировали.

Сотрудники противопожарной службы МЧС РФ в защитных костюмах тушат пожар Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Утром губернатор добавлял, что тушение емкостей с нефтепродуктами продолжается, в нем задействовано более 50 единиц техники, отряды МЧС и Леноблпожспаса.

Приморск и раньше подвергался атакам ВСУ. 12 сентября 2025 года произошло возгорание на одном из судов. Открытое горение удалось ликвидировать.

Приморск — один из крупнейших нефтеналивных портов на Балтике

Порт Приморск располагается на северо-восточном побережье пролива Бъеркезунд Финского залива Балтийского моря в восьми километрах от города с одноименным названием и примерно в 120 километрах от Санкт-Петербурга и является одним из крупнейших российских нефтеналивных портов на Балтике. По информации компании EISA, Приморск специализируется на экспорте нефти. На территории порта расположены два нефтеналивных терминала, предназначенных для перевалки сырой нефти и дизельного топлива и перегрузочный комплекс для перевалки генеральных грузов. Для обеспечения непрерывного процесса перевалки нефти на экспорт в порту имеются две нефтебазы.

Кроме того, Приморск является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы и связан с месторождениями нефти Тимано-Печорского, Западно-Сибирского и Урало-Поволжского районов.

По итогам двух месяцев 2026 года объем перевалки нефти в порту составил 10,7 миллиона тонн, что на 0,2 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года терминал перевалил 7,3 миллиона тонн нефтепродуктов и 3,4 миллиона тонн нефти.