Россия
08:07, 23 марта 2026Россия

Стало известно о разрушениях в Ленобласти после налета дронов ВСУ

Глава Ленобласти Дрозденко заявил о пожаре в порту Приморска после атаки ВСУ
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В порту Приморска в Ленинградской области произошло возгорание после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). О разрушениях в Ленобласти после налета ВСУ стало известно из публикации главы региона Александра Дрозденко в Telegram.

По словам чиновника, после удара ВСУ в порту загорелась емкость с топливом. «Ведется тушение, персонал эвакуирован», — заявил он. Также, по словам губернатора, пожар возник в Выборгском районе региона.

Один из беспилотников при падении повредил опору ЛЭП в районе поселка Ермилово Выборгского района. В месте падения на поле ведется тушение сухой травы

Александр Дрозденко

Как ранее сообщили в Минобороны России, атаке ВСУ подверглись 12 российских регионов, среди которых Курская, Ленинградская и Новгородская области.

