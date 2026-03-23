Раскрыты детали массированного налета ВСУ на регионы России

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 22 на 23 марта уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали массированного налета ВСУ раскрыли в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, атаке подверглись 12 регионов России, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская и Новгородская области. Также украинские БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.