07:53, 23 марта 2026Россия

Раскрыты детали массированного налета ВСУ на регионы России

Средства ПВО России в ночь с 22 на 23 марта уничтожили 249 украинских БПЛА
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России в ночь с 22 на 23 марта уничтожили 249 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). Детали массированного налета ВСУ раскрыли в Министерстве обороны России.

По сообщению оборонного ведомства, атаке подверглись 12 регионов России, среди них Белгородская, Брянская, Владимирская, Калужская, Курская, Ленинградская и Новгородская области. Также украинские БПЛА были сбиты над акваторией Азовского моря.

Все уничтоженные беспилотники относились к самолетному типу.

