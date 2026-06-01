Стали известны самые подешевевшие в России продукты

«Руспродсоюз»: Картофель стал самым подешевевшим за год в России продуктом

Исполнительный директор ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков в интервью ТАСС сообщил, что за последние 12 месяцев сильнее всего в цене упал картофель.

По состоянию на 18 мая 2026 года, его стоимость снизилась на 38,7 процента по сравнению с аналогичной датой прошлого года.

Второе место в рейтинге самых подешевевших продуктов заняла капуста (минус 37,3 процента), третье — лук (минус 34,3 процента). В то же время говядина на кости подорожала на 15,5 процента, став лидером среди продуктов с максимальным ростом цен. За ней следуют водка (плюс 14,9 процента) и мороженая рыба (плюс 14,1 процента).

Ранее сообщалось, что средняя стоимость приготовления окрошки в России на семью из четырех человек за год снизилась на 0,5 процента.