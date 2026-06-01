Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 1 июня 2026Россия

Нуждающийся в медпомощи российский подросток ушел из детского дома и исчез

В Свердловской области 16-летний подросток ушел из детского дома и исчез
Майя Назарова

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Свердловской области 16-летний подросток, нуждающийся в медицинской помощи, ушел из детского дома и исчез. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По сведениям российского издания, юноша мог направиться в сторону трассы. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» отметили, что пропавший не приспособлен к жизни вне стен детского дома. В прошлом он никогда не убегал.

Несовершеннолетний в день исчезновения был одет в черную кофту с капюшоном, черные спортивные штаны, черные сланцы. Его рост 173 сантиметра, у него худощавое телосложение, русые волосы.

До этого сообщалось, что в Кингисеппе Ленинградской области школьница забрала телефоны и документы родителей и исчезла. По одной из версий, несовершеннолетняя могла сесть в белую машину Lada Largus. Ее мать допрашивали в полиции. К поискам девочки подключили волонтеров и оперативников.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин поздравил Пашиняна и сделал заявление об отношениях с Арменией

    Раскрыты новые данные о разминировании российского приграничья от боеприпасов ВСУ

    В НАТО испугались гнева Трампа

    Пашинян высказался о референдуме по выходу Армении из ЕАЭС

    Облитый автомобилем из лужи в Москве отомстил водителю криминальным способом

    Бывший муж Лерчек попросил отменить приговор и выпустить его из СИЗО

    Нуждающийся в медпомощи российский подросток ушел из детского дома и исчез

    Пассажирский самолет развернулся в небе из-за подозрительного названия сети Bluetooth

    Президент Румынии назвал страну происхождения прилетевшего дрона

    Российские миллиардеры стали еще богаче

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok