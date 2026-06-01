В России начали принимать заявления на новую семейную выплату

Депутат Бессараб: С 1 июня начнется прием заявлений на получение новой семейной выплаты

С 1 июня в России начнется прием заявлений на получение новой семейной выплаты, сообщила член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В беседе с «Лентой.ру» депутат раскрыла условия получения денежных средств.

«Это возврат на доходы физических лиц для родителей, работавших в 2025 году, имеющих двоих и более несовершеннолетних детей или детей в возрасте до 23 лет, но продолжающих обучаться по очной форме. При этом требование к семье — доход не выше полуторакратной величины прожиточного минимума на человека в соответствующем субъекте Российской Федерации и отсутствие долгов по алиментам перед другими своими детьми, если они есть», — перечислила Бессараб.

Депутат объяснила, что в том случае, если семья проходит по всем критериям, то с 1 июня по 1 октября необходимо подать соответствующее заявление через портал «Госуслуги», в МФЦ или в клиентском офисе Социального фонда России.

«Государство оставит себе всего шесть процентов от уплаченного НДФЛ, а остальную сумму вернет семьям. По оценке Минтруда, где-то четыре миллиона семей в России с десятью миллионами деток имеют право на семейную выплату в этом году», — заключила парламентарий.

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин сообщил, что в 2026 году в стране будет введена семейная налоговая выплата. Российский лидер объяснял, что на нее смогут претендовать семьи, в которых средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов в регионе.

