«Спартак» установил рекорд России по доходам в день матча. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Красно-белые за 2025 год заработали 2,11 миллиарда рублей в дни домашних матчей. Впервые в истории российского спорта годовая выручка клуба от продажи билетов, атрибутики и еды превысила 25 миллионов евро.

На 50 миллионов рублей меньше заработал «Зенит». Замыкает тройку клубов, которые лучше всего сработали в дни домашних игр, «Краснодар». «Быки» заработали 1 миллиард 484 миллиона.

Ранее в «Локомотиве» опровергли информацию о долгах клуба. Сообщалось, что сумма задолженности «железнодорожников» составляет более миллиарда рублей.