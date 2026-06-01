Открывший стрельбу по чемпиону России из карабина попал на видео

13:24, 1 июня 2026

СК показал видео с застрелившим чемпиона РФ Исаева, он признал вину
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Открывший стрельбу по чемпиону России по функциональному многоборью Дмитрию Исаеву дал признательные показания и рассказал об обстоятельствах происшествия на улице Болотникова в городе Калуге. Оперативное видео с ним предоставили «Ленте.ру» в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

На кадрах мужчина в наручниках говорит, что он встретился со спортсменом, они едва поздоровались Потом обвиняемый вытащил из багажника автомобиля карабин TG-2 и открыл стрельбу.

Обвиняемого зовут Евгений Родин, отмечает ТАСС. Ранее он привлекался к ответственности по статьям о мошенничестве и угрозе убийством, а в 2015 году его объявляли в розыск. Мужчина пытался сбежать после расправы. Но был арестован.

О трагедии стало известно 7 мая. Сообщалось, что расправу мог совершить бывший возлюбленный девушки Исаева, который открыл огонь из охотничьего ружья.

Также задержан его сообщник.

