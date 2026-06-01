14:12, 1 июня 2026Путешествия

Пассажиры попали в больницу из-за неприятного запаха на борту самолета

News 6: Самолет Frontier Airlines прервал взлет в США из-за неприятного запаха на борту
Алина Черненко

Фото: Darya Komarova / Shutterstock / Fotodom

Самолет авиакомпании Frontier Airlines прервал взлет в США из-за неприятного запаха на борту. Об этом сообщает портал News 6.

Уточняется, что инцидент произошел в субботу, 30 мая, в международном аэропорту Орландо. Лайнеру пришлось вернуться к выходу на посадку, после чего пострадавших пассажиров осмотрели врачи. По данным издания, трое из них попали в больницу.

В апреле странный запах на борту стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Delta Air Lines. Пилоты сменили курс из соображений предосторожности.

