Странный запах в салоне стал причиной экстренной посадки самолета в США

Самолет Delta совершил экстренную посадку в США из-за странного запаха на борту

Странный запах на борту стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Delta Air Lines в США. Об этом пишет портал San Francisco Chronicle.

Уточняется, что инцидент произошел 7 апреля на рейсе из округа Ориндж, Южная Калифорния, в Сиэтл. Менее чем через час полета, когда лайнер находился над национальным парком Йосемити, он резко свернул на запад. Позже борт совершил посадку в аэропорту Окленд-Сан-Франциско.

Представитель перевозчика Джесс Меррилл заявила, что пилоты сменили курс из соображений предосторожности после того, как члены экипажа сообщили о странном запахе, распространявшемся по салону. Меррилл добавила, что у нее нет дополнительной информации о его происхождении.

По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно, после чего его вывели из эксплуатации для обследования. Пассажиров поселили в отели, предоставили им питание и перебронировали им билеты на другие рейсы.

Ранее стюардессу авиакомпании British Airways госпитализировали после рейса из-за токсичных испарений в самолете. Во время работы бортпроводница почувствовала головокружение и тошноту.

