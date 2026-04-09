11:06, 9 апреля 2026Путешествия

Странный запах в салоне стал причиной экстренной посадки самолета в США

Самолет Delta совершил экстренную посадку в США из-за странного запаха на борту
Алина Черненко

Фото: Michael Derrer Fuchs / Shutterstock / Fotodom  

Странный запах на борту стал причиной экстренной посадки самолета авиакомпании Delta Air Lines в США. Об этом пишет портал San Francisco Chronicle.

Уточняется, что инцидент произошел 7 апреля на рейсе из округа Ориндж, Южная Калифорния, в Сиэтл. Менее чем через час полета, когда лайнер находился над национальным парком Йосемити, он резко свернул на запад. Позже борт совершил посадку в аэропорту Окленд-Сан-Франциско.

Материалы по теме:
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
Пассажирский Boeing внезапно начал падать во время полета. Из-за чего сотни перепуганных пассажиров летали по салону?
12 марта 2024

Представитель перевозчика Джесс Меррилл заявила, что пилоты сменили курс из соображений предосторожности после того, как члены экипажа сообщили о странном запахе, распространявшемся по салону. Меррилл добавила, что у нее нет дополнительной информации о его происхождении.

По данным источника, посадка лайнера прошла благополучно, после чего его вывели из эксплуатации для обследования. Пассажиров поселили в отели, предоставили им питание и перебронировали им билеты на другие рейсы.

Ранее стюардессу авиакомпании British Airways госпитализировали после рейса из-за токсичных испарений в самолете. Во время работы бортпроводница почувствовала головокружение и тошноту.

