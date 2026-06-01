Россиянин преследовал девушку-бариста из-за пирсинга и синих волос

В Тольятти мужчина преследовал девушку-бариста из-за пирсинга и синих волос

В Тольятти мужчина преследовал девушку-бариста, работающую в кофейне «Белый фартук», из-за пирсинга, татуировок и синих волос. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям российского издания, мужчина часто посещал заведение. Он каждый раз оскорблял одну из сотрудниц из-за внешнего вида.

По мнению гостя кофейни, татуировки делают только заключенные. Кроме того, он допустил, что у девушки занижена самооценка.

За работницу заступилась администратор кофейни. Когда недовольный мужчина заметил рисунок на шее начальницы, он добавил, что защитница «и сама такая».

Гость подчеркнул, что в ведомстве у него работают «очень хорошие знакомые». Он также пригрозил неприятностями владельцам заведения.

