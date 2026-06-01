Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
17:19, 1 июня 2026Россия

Россиянин преследовал девушку-бариста из-за пирсинга и синих волос

В Тольятти мужчина преследовал девушку-бариста из-за пирсинга и синих волос
Майя Назарова

Кадр: Telegram-канал Осторожно, новости

В Тольятти мужчина преследовал девушку-бариста, работающую в кофейне «Белый фартук», из-за пирсинга, татуировок и синих волос. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

По сведениям российского издания, мужчина часто посещал заведение. Он каждый раз оскорблял одну из сотрудниц из-за внешнего вида.

По мнению гостя кофейни, татуировки делают только заключенные. Кроме того, он допустил, что у девушки занижена самооценка.

За работницу заступилась администратор кофейни. Когда недовольный мужчина заметил рисунок на шее начальницы, он добавил, что защитница «и сама такая».

Гость подчеркнул, что в ведомстве у него работают «очень хорошие знакомые». Он также пригрозил неприятностями владельцам заведения.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае подросток избил студенток из-за коротких волос яркого цвета.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Стало известно о ложном следе в поисках пропавших в российской тайге Усольцевых

    Машины Dongfeng в Белоруссии оказались значительно дешевле российских

    Колени Ксении Собчак обсудили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok