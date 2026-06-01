101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

101-летняя жительница США посоветовала баловать себя, чтобы жить дольше

Долгожительница из штата Мичиган, США, Бетти Моррис раскрыла четыре секрета долголетия в честь 101-го дня рождения. Ее слова передает Today.

По словам Моррис, чтобы дольше жить, важно много двигаться. Она, например, уже 40 лет занимается плаванием. «Вода не дискриминирует, — объяснила женщина. — В бассейне можно делать все, что захочешь». Она также посещает занятия зумбой и много гуляет с дочерью.

Вторым секретом долголетия 101-летняя Моррис назвала общение. «Ей нравится быть среди людей, — рассказала ее дочь. — В церкви или в любой компании она очень общительная и буквально освещает комнату». Также женщина посоветовала баловать себя. Она призналась, что обожает есть тосты с маслом и вареньем.

Кроме того, по словам Моррис, в жизни важно сохранять позитивный настрой. «Золотое правило — жить с благодарным сердцем каждый день», — добавила она.

Моррис родилась 13 мая 1925 года. Несмотря на солидный возраст, женщина до сих пор водит машину, каждую неделю печет домашний хлеб, разгадывает кроссворды и читает любовные романы. «Мне нужно немножко романтики... Ровесников-то уже никого нет!» — шутливо прокомментировала свои читательские вкусы долгожительница.

Ранее 103-летняя жительница США перечислила секреты своего долголетия, среди которых есть любовь к азартным играм. «Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — призналась она.

