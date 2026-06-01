Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
18:00, 1 июня 2026Из жизни

101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

101-летняя жительница США посоветовала баловать себя, чтобы жить дольше
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Vladimir Konstantinov / Shutterstock / Fotodom

Долгожительница из штата Мичиган, США, Бетти Моррис раскрыла четыре секрета долголетия в честь 101-го дня рождения. Ее слова передает Today.

По словам Моррис, чтобы дольше жить, важно много двигаться. Она, например, уже 40 лет занимается плаванием. «Вода не дискриминирует, — объяснила женщина. — В бассейне можно делать все, что захочешь». Она также посещает занятия зумбой и много гуляет с дочерью.

Вторым секретом долголетия 101-летняя Моррис назвала общение. «Ей нравится быть среди людей, — рассказала ее дочь. — В церкви или в любой компании она очень общительная и буквально освещает комнату». Также женщина посоветовала баловать себя. Она призналась, что обожает есть тосты с маслом и вареньем.

Материалы по теме:
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января 2019
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня 2018
Легендарные старцы жили больше 150 лет. В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
Легендарные старцы жили больше 150 лет.В чем секрет их долголетия и могут ли современные люди прожить столько же?
10 июля 2021
Долгожителей не существует. Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
Долгожителей не существует.Ученый выяснил, что «старейшие люди мира» врут о возрасте, плохо питаются и много пьют
27 сентября 2024
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?
20 августа 2024

Кроме того, по словам Моррис, в жизни важно сохранять позитивный настрой. «Золотое правило — жить с благодарным сердцем каждый день», — добавила она.

Моррис родилась 13 мая 1925 года. Несмотря на солидный возраст, женщина до сих пор водит машину, каждую неделю печет домашний хлеб, разгадывает кроссворды и читает любовные романы. «Мне нужно немножко романтики... Ровесников-то уже никого нет!» — шутливо прокомментировала свои читательские вкусы долгожительница.

Ранее 103-летняя жительница США перечислила секреты своего долголетия, среди которых есть любовь к азартным играм. «Это очень весело, за бриджем встречаешь прекрасных людей», — призналась она.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Иран решился на радикальный шаг

    МИД России вызвал временную поверенную в делах Литвы

    101-летняя женщина раскрыла секреты долголетия

    В подмосковном городе запретили электросамокаты

    Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

    Доктор Мясников назвал идиотами одну категорию людей

    В Казахстане опровергли заявление ЕС о мигрантах

    Собянин назвал одну из важнейших причин расширения границ Москвы в 2012 году

    Россиянам назвали лидеров автомобильных продаж

    Внук Третьяка завершил карьеру хоккеиста в 29 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok