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16:45, 20 августа 2024Из жизни

Умер самый старый человек в мире. Кем она была и как ей удалось дожить до 117 лет?

В Испании в возрасте 117 лет умер старейший в мире человек Мария Браньяс Морера

Кадр: Sky News Australia / Youtube

В Испании умерла Мария Браньяс Морера — самая старая женщина в мире, носившая титул старейшей из ныне живущих людей. Ей было 117 лет и 169 дней. Родственники сообщили, что она ушла из жизни во сне и без боли в понедельник, 19 августа. Теперь старейшим живым человеком на Земле стала японка Томико Итоока, которой 116 лет и 89 дней.

Кем была старейшая женщина в мире

Мария Браньяс Морера родилась 4 марта 1907 года в американском городе Сан-Франциско, штат Калифорния. Когда ей было восемь, семья переехала в Испанию и поселилась в Каталонии, где Морера провела всю свою долгую жизнь.

Долгожительница пережила пандемию испанского гриппа и Гражданскую войну в Испании, о которых, по ее словам, у нее остались очень тяжелые воспоминания

Мария Браньяс была замужем за врачом и родила троих детей. Она овдовела в 1976 году и больше не вышла замуж. Это была не единственная серьезная утрата в ее жизни — она потеряла единственного сына по имени Август.

Последние 20 лет жизни Морера провела в доме престарелых. Несмотря на преклонный возраст, она почти не жаловалась на физическое и психическое здоровье, среди проблем отмечала только частичную потерю слуха и трудности с передвижением. Долгожительница сохраняла позитивный настрой и каждый день старалась узнавать что-то новое.

Незадолго до смерти Морера предупредила, что чувствует слабость.

Время близко. Не плачьте, я не люблю слезы. И прежде всего — не страдайте из-за меня. Куда бы я ни пошла, я буду счастлива

Мария Браньяс Морерадолгожительница
Мария Браньяс Морера

Мария Браньяс Морера

Фото: Arxiu de la família Branyas Morera / Wikimedia

Кто теперь считается старейшим долгожителем

После кончины Марии Браньяс Мореры старейшим человеком на Земле стала Томико Итоока. Она родилась в Осаке, Япония, 23 мая 1908 года. Сейчас ей 116 лет.

Когда Итооке было 20 лет, она вышла замуж. В браке родились четверо ее детей — две дочери и два сына. Во время Второй мировой войны Томико работала на фабрике в Южной Корее. Итоока овдовела в 1979 году, она прожила с мужем 51 год.

Японка всегда вела активный образ жизни. В школе она занималась волейболом, а когда повзрослела, полюбила долгие пешие прогулки. Итоока не раз поднималась на гору Нидзё высотой примерно 2800 метров и дважды ходила на гору Онтаке.

В 1988 году, когда ей было 80, она дважды участвовала в паломничестве по 33 буддийским храмам со статуями богини Каннон

В 2008 году, когда японке было 100 лет, она без трости поднялась по длинным каменным ступеням храма Асия и наверху поклонилась святыне.

Томико Итоока

Томико Итоока

Кадр: LongeviQuest / Youtube

Как старейшим людям удается дожить до такого возраста

Около полутора лет назад исследователь онкологических заболеваний Манель Эстельер связался с семьей Марии Браньяс Мореры и получил разрешение взять у долгожительницы образцы биологических жидкостей — крови, мочи и мазок из ротовой полости. «Нам никогда не приходилось иметь дело с клетками человека, которому 117 лет, — объясняет ученый. — Это огромная редкость».

Эстельер надеялся, что его эксперимент позволит раскрыть секрет долголетия Мореры и поможет другим людям прожить дольше. Результаты анализов показали, что клетки долгожительницы примерно на десять лет моложе ее реального возраста. Исследователь объясняет это ее генетикой и образом жизни.

Ей достался удачный расклад, и она хорошо его разыгрывала все 117 лет. Но если не уметь играть в покер, то вам не повезет даже с хорошим раскладом. Но в данном случае ей, похоже, достался джекпот с ее хорошими генами и здоровыми привычками

Манель Эстельерученый

По словам ученого, в пробах, взятых у долгожительницы, хорошо заметны возрастные изменения. В частности, у нее почти не оставалось стволовых и иммунных клеток, а у ее хромосом отсутствовали концевые участки, которые выполняют защитные функции.

Мария Браньяс Морера признавалась, что не знает, как ей удалось дожить до 117 лет: «Я не делала ничего особенного, чтобы достичь такого возраста».

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Сколько прожил старейший человек в истории

Абсолютный рекорд долголетия принадлежит француженке Жанне Кальман. Согласно документам, она прожила 122 года и 164 дня.

Однако некоторые исследователи подвергают ее возраст сомнению. Существует гипотеза, что Жанной Кальман много лет притворялась ее дочь.

Жанна Кальман

Жанна Кальман

Фото: Ian Cook / Getty Images

Следующий человек в списке долгожителей — японка Канэ Танака. Она прожила 119 лет и 107 дней, и ее возраст был верифицирован экспертами.

Самым старым из когда-либо живших на Земле мужчин, чей возраст был верифицирован, считается японец Дзироэмон Кимура. На момент смерти его возраст составлял 116 лет и 54 дня.

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      Екатерина Лобанова
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