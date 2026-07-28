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07:41, 28 июля 2026Россия

БПЛА ударил по многоэтажке в Подмосковье. Что известно о последствиях ночной атаки ВСУ?

Воробьев: В Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 28 июля атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Московскую область. Как сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, в Чехове беспилотник попал в многоквартирный дом на улице Земской.

Информация о пострадавших уточняется. На месте происшествия работают все оперативные и экстренные службы.

Из-за падения еще одного беспилотника на открытой площадке загорелись шины. Пожарные расчеты ликвидируют возгорание.

Фрагменты вражеских БПЛА также повредили дачный дом в СНТ «Ромашкино» в селе Дубна. А в деревне Ваулово, в СНТ «Дубрава», загорелся частный дом, в момент происшествия людей в здании не было.

Все оперативные службы работают в усиленном режиме. Будем информировать

Андрей ВоробьевГубернатор Московской области

Воробьев добавил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) за ночь было уничтожено несколько десятков беспилотников над территориями Домодедово, Подольска, Раменского и Коломны.

Собянин сообщил число летевших в направлении столичного региона БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном Telegram-канале сообщил, что с 20:30 вечера 27 июля и до 06:30 утра в направлении столичного региона летело более 390 украинских беспилотников.

Силами ПВО большую часть из них нейтрализовали на дальних подступах, а 81 вражеский БПЛА был уничтожен на подлете к Москве.

Перечислены последствия последних атак на Московскую область

ВСУ за последние десять дней атаковали беспилотниками Подмосковье несколько раз.

Так, в ночь на 18 июля в Ногинске была атакована нефтебаза. На территории предприятия произошел пожар.

В результате удара пострадали два человека, а в целях безопасности был эвакуирован расположенный рядом с местом происшествия родильный дом.

Тогда же ВСУ нанесли удары беспилотниками по логистическому комплексу Wildberries в Электростали Московской области. На складе начался пожар, а жители Подольска рассказали о столбе дыма со стороны деревни Коледино.

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А в ночь на 20 июля после удара ВСУ по Подмосковью разрушения были зафиксированы в Одинцово, Подольске и Домодедово. Были повреждены несколько частных домов и отдельные объекты гражданской инфраструктуры.

В Домодедово два человека получили ранения. Один из них пострадал при пожаре, другой — при взрыве летательного аппарата, упавшего на трассе.

Всего результате удара в ночь на 20 июля ранения получили 10 человек. Среди пострадавших — три гражданина Китая и ребенок.

Украинские беспилотники также атаковали крупнейший «зеленый» складской комплекс России «Южные врата» в Домодедово, в нем разгорелся пожар. Помимо этого, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома, в результате чего повреждения получил фасад здания.

Названо возможное место запуска атаковавших Подмосковье дронов ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук выдвинул предположение, откуда ВСУ могли запускать беспилотники по Московской области.

Запускали из украинского приграничья. Это Сумская, Черниговская области, возможно, Харьковская область

Анатолий МатвийчукВоенный эксперт

По словам Матвийчука, ответом на атаки беспилотников ВСУ должна стать полная демилитаризация Украины.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о попытке ВСУ ударить беспилотниками по городу.

А днем ранее киевский режим ударил по многоэтажному дому в Керчи, в результате чего пострадали люди.

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