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09:59, 20 июля 2026Россия

Крупнейший «зеленый» складской комплекс России загорелся после атаки ВСУ

Складской комплекс «Южные врата» в Домодедово загорелся из-за атаки ВСУ
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедово, который считается крупнейшим «зеленым» складским комплексом России, загорелся из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

«Пожар локализован, продолжается его тушение», — написала Хрусталева.

По ее информации, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова, повреждения получил фасад здания. Кроме того, чиновница заявила, что при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Хрусталева сообщала, что при ударе пострадали шесть жителей округа, их госпитализировали.

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