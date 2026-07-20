Крупнейший «зеленый» складской комплекс России загорелся после атаки ВСУ

Складской комплекс «Южные врата» в Домодедово загорелся из-за атаки ВСУ

Индустриальный парк «Южные врата» в Домодедово, который считается крупнейшим «зеленым» складским комплексом России, загорелся из-за атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщила глава городского округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

«Пожар локализован, продолжается его тушение», — написала Хрусталева.

По ее информации, один из дронов попал в верхний этаж многоквартирного дома на улице Курыжова, повреждения получил фасад здания. Кроме того, чиновница заявила, что при пожаре в частном доме пострадал один человек, еще один — на трассе М-4, где беспилотник упал рядом с автомобилем.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Хрусталева сообщала, что при ударе пострадали шесть жителей округа, их госпитализировали.