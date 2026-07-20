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09:48, 20 июля 2026Россия

Власти раскрыли последствия удара ВСУ по Домодедово

Один из пострадавших при атаке ВСУ на Домодедово находится в тяжелом состоянии
Евгений Фоменко
Евгений Фоменко (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Один из шести пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Домодедово находится в тяжелом состоянии. Последствия атаки украинских дронов раскрыла глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

По ее словам, на территории индустриального парка «Южные врата» разгорелся пожар. Его локализовали, на месте продолжают работать спасатели.

Помимо этого, дрон попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный. В результате удара никто не пострадал.

«Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написала Хрусталева.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Сообщалось, что в результате налета дронов шесть человек с минно-взрывными травмами были доставлены в местную больницу.

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