Власти раскрыли последствия удара ВСУ по Домодедово

Один из пострадавших при атаке ВСУ на Домодедово находится в тяжелом состоянии

Один из шести пострадавших при ударе Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Домодедово находится в тяжелом состоянии. Последствия атаки украинских дронов раскрыла глава округа Евгения Хрусталева в Telegram-канале.

По ее словам, на территории индустриального парка «Южные врата» разгорелся пожар. Его локализовали, на месте продолжают работать спасатели.

Помимо этого, дрон попал в верхний этаж жилого дома в микрорайоне Южный. В результате удара никто не пострадал.

«Всего шесть человек с травмами различной степени тяжести находятся в Домодедовской больнице. Всем им оказывается необходимая медицинская помощь», — написала Хрусталева.

ВСУ атаковали Домодедово в ночь на 20 июля. Сообщалось, что в результате налета дронов шесть человек с минно-взрывными травмами были доставлены в местную больницу.