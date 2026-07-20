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07:20, 20 июля 2026Россия

В Домодедове шесть человек доставили в больницу с минно-взрывными травмами

В Домодедове шесть человек доставили в больницу с минно-взрывными травмами
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Шесть человек с минно-взрывными травмами были доставлены в Домодедовскую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медицинского учреждения в Telegram.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что сейчас медики проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летело более 400 беспилотников.

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