В Домодедове шесть человек доставили в больницу с минно-взрывными травмами

В Домодедове шесть человек доставили в больницу с минно-взрывными травмами

Шесть человек с минно-взрывными травмами были доставлены в Домодедовскую больницу. Об этом говорится в сообщении пресс-службы медицинского учреждения в Telegram.

«Шесть пострадавших с минно-взрывной травмой различной степени тяжести доставлены в Домодедовскую больницу, из них трое иностранных граждан», — сообщили в ведомстве. Там отметили, что сейчас медики проводят все необходимые лечебно-диагностические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в сторону Московского региона летело более 400 беспилотников.