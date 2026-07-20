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05:18, 20 июля 2026Россия

Собянин назвал число летевших в сторону Московского региона беспилотников

Собянин: В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В сторону Московского региона летело более 400 беспилотников, такое число назвал мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере «Макс».

«С 20:30 вечера до 5 утра в направлении Московского региона летело более 400 вражеских беспилотников», — отметил градоначальник.

Он уточнил, что большая часть дронов была нейтрализована силами противовоздушной обороны (ПВО) на дальних подступах, 85 аппаратов уничтожено на подлете к Москве.

Ранее Собянин сообщил, что Украина выпустила более 370 беспилотников в сторону Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы, 17 июля.

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