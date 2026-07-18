Украина выпустила по Московскому региону 370 беспилотников

Собянин: С 20:30 к Московскому региону летело более 370 беспилотников ВСУ

Более 370 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) летели в направлении Московского региона с 20:30 по московскому времени пятницы,17 июля. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в мессенджере MAX.

Большая часть нейтрализована на дальних подступах, отметил он. Градоначальник добавил, что 64 украинских дрона были ликвидированы на подлете к столице.

Ранее беспилотник ВСУ попал в многоэтажный дом в Волгограде. Он влетел в квартиру, в результате чего начался пожар. По предварительным данным, никто не пострадал.

13 июля стало известно об ударе беспилотников ВСУ по подмосковной Истре. Жертвами атаки стали трое человек, еще трое пострадали.