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11:20, 13 июля 2026Россия

Появились подробности о пострадавших при атаке ВСУ под Москвой

Витушева: В Истре прооперирована пострадавшая при атаке ВСУ женщина
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В подмосковной Истре прооперировали женщину, пострадавшую в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), ее состояние стабилизировано. Подробности о троих раненых появились в Telegram-канале главы муниципального округа Татьяны Витушевой.

По ее данным, у второго пострадавшего зафиксированы легкие осколочные ранения. Его состояние также стабильно. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей. «Третий пострадавший после получения первичной медицинской помощи на месте происшествия от госпитализации отказался», — сообщила Витушева.

Ранее глава Истры рассказала, что в поселке Пионерский разрушены 7 частных домовладений, еще несколько жилых зданий получили повреждения. Она также опубликовала фотографии с практически уничтоженными домами. Жертвами атаки ВСУ стали трое жителей муниципального округа.

По данным Минобороны России, в ночь на 13 июля средства противовоздушной обороны сбили над регионами 342 украинских дрона. В свою очередь, мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на столицу летело более трехсот беспилотников.

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