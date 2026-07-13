Собянин сообщил о сотнях летевших в сторону Московского региона беспилотников

Мэр Москвы Собянин: В сторону Московского региона летело более 350 беспилотников ВСУ

В ночь с 12 на 13 июля в сторону Московского региона летело более трех сотен беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в Telegram мэр Москвы Сергей Собянин.

Всего к Москве летели 350 дронов. Как рассказал градоначальник, большая часть беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) была уничтожена задолго до подлета к столице.

«Большая часть нейтрализована силами ПВО на дальних подступах. 50 БПЛА уничтожено на подлете к Москве», — написал в блоге Собянин.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о жертвах и разрушениях при налете ВСУ на регион.