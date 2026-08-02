Скорая врезалась в столб в Москве

Машина скорой помощи врезалась в столб на севере Москвы, пострадали фельдшеры

На севере Москвы произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По предварительным данным, авария случилась на Большой Академической улице в районе Коптево. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Отмечается, что машина скорой врезалась в столб. На опубликованных с места происшествия кадрах видно, что медицинские работники получили травмы. Пострадавшим фельдшерам оказывают необходимую помощь.

По предварительной информации, перед столкновением автомобиль скорой мог подрезать другой участник движения. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Все обстоятельства аварии сейчас устанавливают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее два трамвая столкнулись в центре российского города и попали на видео.