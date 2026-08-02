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21:50, 2 августа 2026 (обновлено: 21:56, 2 августа 2026)Мир

Мирошник назвал число погибших от атак ВСУ с начала года детей

Посол Мирошник: С начала 2026 года от атак ВСУ погибли более 35 детей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Арина Антонова / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что с января текущего года жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали более 35 несовершеннолетних.

По его словам, еще около трехсот детей получили ранения. Заявление прозвучало на фоне обстрела детской площадки в Белгородской области.

Ранее посол заявил, что Москва не даст Западу забыть о ставших жертвами атаки детях и совершенные Киевом преступления.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек.

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