Мирошник назвал число погибших от атак ВСУ с начала года детей

Посол Мирошник: С начала 2026 года от атак ВСУ погибли более 35 детей

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в своем Telegram-канале сообщил, что с января текущего года жертвами ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали более 35 несовершеннолетних.

По его словам, еще около трехсот детей получили ранения. Заявление прозвучало на фоне обстрела детской площадки в Белгородской области.

Ранее посол заявил, что Москва не даст Западу забыть о ставших жертвами атаки детях и совершенные Киевом преступления.

В ночь на 22 мая ВСУ атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа, из-за удара пострадали более 30 человек.