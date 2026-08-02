Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:49, 2 августа 2026Россия

В российском регионе сообщили о серьезных последствиях удара ВСУ

ОШ Белгородской области: В Короче БПЛА атаковал коммерческий объект, пострадали 2 человека
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал коммерческий объект в городе Короче. О серьезный последствиях вражеского удара сообщали в Telegram-канале Оперативного штаба Белгородской области.

По предварительной информации, пострадали два человека. Мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица, и был госпитализирован.

Ранения также получил 16-летний юноша, его с предварительным диагнозом «акубаротравма» для обследования доставили в детскую областную клиническую больницу. 

На месте происшествия повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля, один из них загорелся.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о вражеском ударе по детской площадке в Валуйском округе. В результате атаки погибла 13-летняя девочка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    Китай открыл пограничный пункт с захотевшей стать сверхдержавой страной
    В Киеве мужчину мобилизовали на глазах его дочери
    Мирошник назвал число погибших от атак ВСУ с начала года детей
    В российском регионе сообщили о серьезных последствиях удара ВСУ
    В Германии оценили физическую форму Путина
    Мирошник прокомментировал удар дрона ВСУ по детской площадке
    Ушел из жизни известный российский художник
    Ребенок погиб при ударе дрона ВСУ у детской площадки в российском регионе
    На Украине осудили Зеленского из-за его обращения к Западу
    Украинец открыл огонь по сотрудникам ТЦК
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok