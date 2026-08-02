В российском регионе сообщили о серьезных последствиях удара ВСУ

ОШ Белгородской области: В Короче БПЛА атаковал коммерческий объект, пострадали 2 человека

Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) атаковал коммерческий объект в городе Короче. О серьезный последствиях вражеского удара сообщали в Telegram-канале Оперативного штаба Белгородской области.

По предварительной информации, пострадали два человека. Мужчина получил множественные ссадины живота, спины и лица, и был госпитализирован.

Ранения также получил 16-летний юноша, его с предварительным диагнозом «акубаротравма» для обследования доставили в детскую областную клиническую больницу.

На месте происшествия повреждены навес здания, оборудование и четыре автомобиля, один из них загорелся.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Белгородской области Александр Шуваев сообщил о вражеском ударе по детской площадке в Валуйском округе. В результате атаки погибла 13-летняя девочка.