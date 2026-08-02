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22:02, 2 августа 2026 (обновлено: 22:06, 2 августа 2026)Мир

Украинцев избили в Польше из-за музыки в машине

Onet: В Польше троих граждан Украины избили из-за громкой музыки в машине
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Neil Milton / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Польше трое граждан страны избили трех украинцев. Об этом сообщает польский портал Onet.

Инцидент произошел в Кожухове вечером в субботу, 1 августа. По имеющимся данным, поводом для конфликта стала громкая музыка, доносившаяся из машин, и нарушение тишины в ночное время. В ходе драки пострадали несколько человек, однако никому из них не потребовалась госпитализация.

В июне поляки и украинцы подрались в Стараховицах. Один из участников конфликта применил холодное оружие и ранил другого участника происшествия. Польские полицейские заявили, что возбуждено уголовное дело по статье 158 УК Польши (участие в драке или избиении).

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