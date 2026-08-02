Украинским артиллеристам запретили носить форму

Артиллеристам ВСУ в Черниговской области запретили носить форму

Военнослужащим 50-го артиллерийского расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенным в Черниговскую область, запретили носить форму. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — говорится в сообщении.

Ранее командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей.

