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22:53, 2 августа 2026Бывший СССР

Украинским артиллеристам запретили носить форму

Артиллеристам ВСУ в Черниговской области запретили носить форму
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Военнослужащим 50-го артиллерийского расчета Вооруженных сил Украины (ВСУ), переброшенным в Черниговскую область, запретили носить форму. Об этом сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«Отличительной особенностью этого подразделения является реально действующий запрет на ношение военной формы военнослужащими в прифронтовых районах», — говорится в сообщении.

Ранее командование ВСУ перебросило боевые группы 1-й отдельной бригады территориальной обороны на границу Черниговской и Брянской областей.

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