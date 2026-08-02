Раскрыты подробности о столкновении двух вертолетов в Греции

Skai: В Греции при столкновении вертолетов погибли румынский пилот и греческий координатор

В результате столкновения двух пожарных вертолетов в Греции погибли румынский пилот и греческий координатор. Об этом сообщает телеканал Skai.

Инцидент произошел во время тушения лесного пожара в районе Псата, расположенного к западу от Афин. Экипаж второго воздушного судна выжил, представителей доставили в ближайшую больницу. По данным местных СМИ, причиной трагедии могла стать ошибка одного из членов экипажа.

Лесные пожары в Греции охватили области Аттика и Беотия, которые находятся на западе Греции. Также зафиксированы возгорания на острове Крит.

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