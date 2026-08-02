3 августа в мире вспоминают первую экспедицию мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет и отмечают День арбуза. День рождения отмечает актриса Эванджелин Лилли. Подробнее о праздниках, приметах дня и о знаменитостях, которые празднуют 3 августа день рождения, читайте в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Первая экспедиция Колумба в Новый Свет

3 августа 1492 года началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. Путешествие моряк предпринял в надежде добраться до Индии и других стран Азии западным путем.

В памятный день флотилия Колумба из трех небольших судов выдвинулась из Испании и направилась в путешествие через Атлантический океан. Спустя более чем два месяца экспедиция достигла Багамских островов, а затем Кубы и Гаити. С этого момента начались исследования и освоение европейцами Америки.

Какие еще праздники отмечают в мире 3 августа

День арбуза;

День боевого искусства капоэйра в Бразилии;

День флага в Венесуэле.

Какой церковный праздник 3 августа

День памяти пророка Иезекииля

Ветхозаветный пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Во время нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора его как пленника отвели в Вавилон. Там ему чудесным образом открылось будущее еврейского народа и всего человечества — согласно толкованиям отцов Церкви, пророку явился образ Христа и четырех евангелистов, которые воцарились над миром. После этого голос свыше послал Иезекииля на проповедь к израильскому народу — пророк возвещал о возвращении евреев из плена, искуплении грехов через распятие Христа и вечной жизни для всех верующих.

Предание гласит, что Иезекииль, подобно Моисею, разделил воды реки Ховара, чтобы евреи могли избежать преследования халдеев. Во время голода он молитвой испросил у Бога еду для нуждающихся. Жизненный путь пророк завершил как мученик — Иезекииль обличил в идолопоклонстве знатного князя, за что его привязали к диким коням и разорвали на части.

Фото: Wikivorker / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа

День памяти преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах;

День памяти мученика Виктора Марсельского;

День памяти священномученика Петра Голубева;

Обретение мощей священноисповедника Романа Медведя.

Именины по православному календарю 3 августа отмечают Георгий, Егор, Юрий, Евгений, Иван, Анисим, Петр, Семен, Федор, Анна, Ефросинья.

Приметы на 3 августа

Если в этот день дождь с грозой, то осень будет сырая.

Нельзя 3 августа скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими.

Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Кто родился 3 августа

Эванджелин Лилли (47 лет)

Канадская актриса Эванджелин Лилли прославилась благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Также она снималась в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Человек-муравей», «Мстители: финал» и многих других.

Фото: IMAGO/ David Jones / Globallookpress.com

Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и Герой Республики Беларусь. Домрачева считается самой титулованной биатлонисткой в истории зимней Олимпиады, также она первая в мире трехкратная олимпийская чемпионка, которая одержала все свои победы в личных гонках.

Кто еще родился 3 августа