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00:05, 3 августа 2026Россия

3 августа: какой праздник отмечают в России и мире

Ксения Дорофеева
Ксения Дорофеева
СюжетПраздники в России

Фото: Thamiris Souza / Globallookpress.com

3 августа в мире вспоминают первую экспедицию мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет и отмечают День арбуза. День рождения отмечает актриса Эванджелин Лилли. Подробнее о праздниках, приметах дня и о знаменитостях, которые празднуют 3 августа день рождения, читайте в материале «Ленты.ру».

Праздники в мире

Первая экспедиция Колумба в Новый Свет

3 августа 1492 года началась первая экспедиция мореплавателя Христофора Колумба в Новый Свет. Путешествие моряк предпринял в надежде добраться до Индии и других стран Азии западным путем.

В памятный день флотилия Колумба из трех небольших судов выдвинулась из Испании и направилась в путешествие через Атлантический океан. Спустя более чем два месяца экспедиция достигла Багамских островов, а затем Кубы и Гаити. С этого момента начались исследования и освоение европейцами Америки.

Изображение: Public domain / Wikipedia

Какие еще праздники отмечают в мире 3 августа

Какой церковный праздник 3 августа

День памяти пророка Иезекииля

Ветхозаветный пророк Иезекииль жил в VI веке до Рождества Христова. Во время нашествия на Иерусалим вавилонского царя Навуходоносора его как пленника отвели в Вавилон. Там ему чудесным образом открылось будущее еврейского народа и всего человечества — согласно толкованиям отцов Церкви, пророку явился образ Христа и четырех евангелистов, которые воцарились над миром. После этого голос свыше послал Иезекииля на проповедь к израильскому народу — пророк возвещал о возвращении евреев из плена, искуплении грехов через распятие Христа и вечной жизни для всех верующих.

Предание гласит, что Иезекииль, подобно Моисею, разделил воды реки Ховара, чтобы евреи могли избежать преследования халдеев. Во время голода он молитвой испросил у Бога еду для нуждающихся. Жизненный путь пророк завершил как мученик — Иезекииль обличил в идолопоклонстве знатного князя, за что его привязали к диким коням и разорвали на части.

Фото: Wikivorker / Wikipedia

Какие еще церковные праздники отмечают 3 августа

  • День памяти преподобного Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских, в Ближних пещерах;
  • День памяти мученика Виктора Марсельского;
  • День памяти священномученика Петра Голубева;
  • Обретение мощей священноисповедника Романа Медведя.

Именины по православному календарю 3 августа отмечают Георгий, Егор, Юрий, Евгений, Иван, Анисим, Петр, Семен, Федор, Анна, Ефросинья.

Приметы на 3 августа

  • Если в этот день дождь с грозой, то осень будет сырая.
  • Нельзя 3 августа скрывать что-то и лгать, иначе ждут скандалы и ссоры с близкими.
  • Если ночь выдалась холодной, то зима будет морозная.

Кто родился 3 августа

Эванджелин Лилли (47 лет)

Канадская актриса Эванджелин Лилли прославилась благодаря роли в сериале «Остаться в живых». Также она снималась в фильмах «Хоббит: Пустошь Смауга», «Хоббит: Битва пяти воинств», «Человек-муравей», «Мстители: финал» и многих других.

Фото: IMAGO/ David Jones / Globallookpress.com

Дарья Домрачева (40 лет)

Дарья Домрачева — белорусская биатлонистка, четырехкратная олимпийская чемпионка, заслуженный мастер спорта и Герой Республики Беларусь. Домрачева считается самой титулованной биатлонисткой в истории зимней Олимпиады, также она первая в мире трехкратная олимпийская чемпионка, которая одержала все свои победы в личных гонках.

Кто еще родился 3 августа

  • Карли Клосс (34 года) — американская супермодель;
  • Сергей Чонишвили (61 год) — советский и российский актер театра и кино и озвучивания;
  • Джеймс Алан Хэтфилд (63 года) — американский рок-музыкант, участник группы Metallica;
  • Николай Бурляев (80 лет) — советский и российский актер театра и кино.
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