ТАСС: На купянском направлении был ликвидирован колумбийский наемник

На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ликвидирован очередной колумбийский наемник — Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас — бывший колумбийский солдат», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сражавшийся на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами. По его словам, однажды на полигоне случился инцидент, в ходе которого командиры ВСУ едва не сломали руки некоторым его товарищам.