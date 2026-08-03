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00:42, 3 августа 2026Бывший СССР

В зоне СВО ликвидировали колумбийского наемника

ТАСС: На купянском направлении был ликвидирован колумбийский наемник
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

На купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции (СВО) был ликвидирован колумбийский наемник Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Ликвидирован очередной колумбийский наемник — Серхио Рафаэль Контрерас де Агуас — бывший колумбийский солдат», — рассказал собеседник агентства.

Ранее сражавшийся на стороне ВСУ наемник из Колумбии Стивен Сантьяго Кристанчо Варгас, который попал в плен на купянском направлении, рассказал, что у латиноамериканских бойцов были эпизоды конфликтов с украинскими командирами. По его словам, однажды на полигоне случился инцидент, в ходе которого командиры ВСУ едва не сломали руки некоторым его товарищам.

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