«Самая сексуальная в мире хоккеистка» вызвала ажиотаж в сети фото в крошечном бикини

Хоккеистка Микайла Демайтер восхитила поклонников фото в откровенном бикини

Канадская модель Микайла Демайтер, которую в сети прозвали «самой сексуальной в мире хоккеисткой», поделилась откровенными фото и вызвала ажиотаж в сети. Пост и комментарии появились на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летнюю знаменитость запечатлели у бассейна. Она позировала перед камерой в бикини шоколадного цвета, состоящем из крошечного бюстгальтера и плавок с тонкими завязками. Кроме того, звезда хоккея распустила волосы, нанесла на лицо макияж в нюдовых тонах и надела золотые серьги.

Кадры Демайтер набрали 41,6 тысячи лайков. Поклонники восхитились ее фигурой в комментариях: «Она слишком красива», «Выглядишь великолепно!», «Мои глаза никогда тебя не забудут», «Какое прекрасное создание», «Совершенная женщина».

Ранее нидерландская спортсменка, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, Ютта Лердам раскрыла секрет идеальной фигуры. Тогда конькобежка, которую пользователи сети нарекли секс-символом зимнего спорта, рассказала, что уделяет много времени силовым тренировкам и упражнениям с резинками.