Трамп анонсировал наказание для Канады за смог от пожаров

Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета.

«Да», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос. В то же время глава Белого дома не привел никаких подробностей.

Ранее Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность». Позднее он опубликовал ИИ-изображение высокой стены на границе с Канадой, рядом с которой располагается щит с надписью «Барьерный воздушный фильтр», который сопровождается слоганом Clean Air. Clear Borders («Чистый воздух. Четкие границы»).