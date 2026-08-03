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01:39, 3 августа 2026 (обновлено: 01:40, 3 августа 2026)Мир

Трамп анонсировал наказание для Канады за смог от пожаров

Трамп заявил, что определился с наказанием для Канады за смог от пожаров
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Президент США Дональд Трамп утверждает, что уже определился с наказанием для Канады за смог от лесных пожаров, который ранее в июле окутал американские города. Об этом он сообщил журналистам на борту президентского самолета.

«Да», — заявил он в ответ на соответствующий вопрос. В то же время глава Белого дома не привел никаких подробностей.

Ранее Трамп пригрозил Канаде увеличением таможенных пошлин из-за лесных пожаров. По его словам, власти Канады содержат свои леса в плохом состоянии, из-за чего в США проникает «отвратительный, грязный и вредный воздух, качество которого представляет опасность». Позднее он опубликовал ИИ-изображение высокой стены на границе с Канадой, рядом с которой располагается щит с надписью «Барьерный воздушный фильтр», который сопровождается слоганом Clean Air. Clear Borders («Чистый воздух. Четкие границы»).

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