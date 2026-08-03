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02:25, 3 августа 2026 (обновлено: 02:39, 3 августа 2026)Культура

Известная певица раскрыла роль Димы Билана в ее жизни

Певица Тося Чайкина поблагодарила Диму Билана за помощь в развитии ее карьеры
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Известная российская певица и композитор Тося Чайкина в беседе с «Известиями» раскрыла роль артиста Димы Билана, с которым она познакомилась в 2019 году, в ее жизни.

По словам певицы, именно благодаря Билану, она смогла обрасти знакомствами в музыкальной среде и встретить множество интересных артистов.

«Дима колоссально повлиял на мое становление в индустрии, и я всегда буду ему за это благодарна. Да и в Москву из Петербурга я переехала во многом благодаря ему: я написала для него песню, она ему зашла, и заработанные на ней деньги позволили мне перебраться в столицу», — подчеркнула Чайкина.

Певица также рассказала о профессиональных ориентирах среди кинокомпозиторов, отметив, что для нее очень важна музыка Микаэла Таривердиева и Андрея Петрова.

Если говорить про современных авторах и саундтреках то ее зацепила музыка Игоря Вдовина к фильму Анны Меликян «Русалка».

В данный момент Чайкина развивается сразу в нескольких направлениях: работает над собственными материалами, а также пишет музыку для фильмов и сама выступает в роли актрисы.

Ранее молодой российский музыкант Ваня Дмитриенко попал в Книгу рекордов России.

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