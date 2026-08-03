Девушка решила порадовать коллег выпечкой и едва не отравила их

«Лента.ру»: Девушка едва не приготовила для коллег печенье с опасным ингредиентом

Пользовательница Reddit с ником Holiday-Awareness477 рассказала, как решила порадовать коллег выпечкой и едва не отравила их. Как выяснила «Лента.ру», она случайно использовала во время приготовления печенья потенциально опасный ингредиент.

«Недавно я попала на стажировку в окружную прокуратуру, для меня — студентки юридического факультета — отличная возможность. Девушка, которая меня курировала, завтра уезжает, и я решила устроить для нее небольшую вечеринку. В попытке произвести хорошее впечатление на коллег, я отважилась испечь печенье для всего офиса», — написала автор.

Узнав рецепт, она поняла, что ей потребуется для готовки сода, которую в стране автора называют химическим соединением — бикарбонат натрия. Забрав ее из прачечной, где она хранилась по воле родителей, девушка добавила ее в тесто. Во время своих экспериментов на кухне она неоднократно попробовала тесто, поскольку нашла его вкусным.

«Проходит пара минут, и я понимаю, что начинаю сильно рыгать. Не придав этому значения, я достала тесто из холодильника, чтобы поставить его в духовку, и заметила на нем много маленьких белых точек. Пять секунд мне потребовалось, чтобы осознать, в чем проблема: я спустилась в прачечную, взяла банку с "содой" и прочитала полное название — пекарбонат натрия», — ужаснулась автор.

Она отметила, что это, конечно, не цианид, однако в правительственном здании, сотрудники которого имеют доступ к уголовным делам, по ее мнению, вряд ли благосклонно отнеслись бы к попытке массового отравления. Ей пришлось выкинуть тесто и замесить новое.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала на портале о том, как она жестоко проучила воровавшую ее обеды коллегу. По словам женщины, она довела обидчицу до больницы.