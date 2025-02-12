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08:00, 12 февраля 2025Интернет и СМИ

Женщина жестоко проучила воровавшую обеды коллегу и довела ее до больницы

Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Marijan Murat / dpa / Globallookpress.com

Пользовательница Reddit под ником Ok_Breadfruit_4935, которая ждет ребенка, рассказала на портале о том, как она жестоко проучила воровавшую ее обеды коллегу. По словам женщины, она довела обидчицу до больницы.

Автор поста сообщила, что недавно кто-то на работе стал забирать ее обеды. Как уточнила женщина, поначалу ее еда пропадала не так часто и она списывала происходящее на чью-то ошибку, однако с течением времени обеды не прекратили пропадать.

Рассказчица отметила, что начала подписывать свой контейнер с едой и оставлять на нем записки пассивно-агрессивного характера, но это не помогло. Как указала автор публикации, иногда кто-то съедал ее обед полностью, а иногда лишь его часть. Она также добавила, что это происходило около двух раз в неделю.

«Я была в отчаянии, потому что, во-первых, из-за беременности я особенно голодна, а, во-вторых, я крайне ограничена в средствах и не могу позволить себе заменить свои обеды, а значит, мне приходится работать всю смену на пустой желудок, и это попросту взбесило меня», — призналась женщина.

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Автор поста решила проучить коллегу и сделала обед-приманку, который обильно сдобрила кайенским перцем. «Конечно же, его украли, и примерно час спустя в офисе началась какая-то возня. Менеджеру стало плохо, она долго сидела в туалете, ее горло распухло, и ей даже пришлось идти к врачу. Оказалось, у нее была аллергическая реакция», — вспомнила рассказчица.

Когда менеджер вернулась в офис, она обвинила автора публикации в своем недомогании. Женщина в ответ заявила, что обидчице не стоило красть чужую еду. Она также объяснила всю ситуацию начальнику, однако в итоге он сделал ей устное предупреждение, но не стал никак наказывать воровавшего обеды менеджера. «Не понимаю, почему это я осталась виноватой, хотя я валяла дурака со своим собственным обедом, а воровке же сошли с рук ее поступки», — возмутилась рассказчица.

«Вы ошиблись только в том, что во всем признались. В следующей раз притворитесь, что вам просто захотелось острой еды», «Никогда в таких случаях не признавайтесь, косите под дурака», — посоветовали ей комментаторы. Многие также разделили недовольство женщины по поводу того, что ее коллегу не наказали за кражу еды.

Ранее другая пользовательница Reddit поделилась историей о том, как она проучила кравшего ее вещи коллегу. Автор поста призналась, что впоследствии многие сотрудники компании встали на сторону ее обидчика.

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