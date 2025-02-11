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06:01, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Девушка проучила воровавшего ее вещи коллегу и столкнулась с неожиданным последствием

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Alex Kotliarskyi / Unsplash

Пользовательница Reddit под ником Due-Introduction-900 рассказала на портале о том, как она проучила коллегу, воровавшего ее вещи, и столкнулась с неожиданным последствием. По словам автора поста, часть работников компании встала на сторону ее противника.

Рассказчица сообщила, что работает в небольшом офисе, где у нее сложились хорошие отношения со всеми коллегами, за исключением мужчины по имени Брэд. «Он всегда говорит громче всех, всегда считает, что он прав, и обожает подставлять других, чтобы выставить себя в хорошем свете. Мы оба претендовали на одну должность выше рангом, и все было бы в порядке, если бы он не начал поступать нечестно», — добавила автор публикации.

Как уточнила девушка, в последнее время она начала замечать, что с ее рабочего стола пропадают вещи, включая важные документы. Поначалу рассказчица списывала происходящее на собственную забывчивость, однако затем узнала от одного из коллег, что Брэд нередко подходит к ее столу, когда ее нет рядом. Кроме того, автор поста случайно услышала, как Брэд в беседе с коллегами пошутил, что он «создает возможности для себя».

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Автор поста решила проучить коллегу и оставила телефон в режиме видеосъемки на своем столе, а сама ушла на обед. «Когда я отсмотрела снятое, то увидела, как Брэд шарится в моем столе, берет один из документов и фотографирует его на свой телефон», — раскрыла девушка. После этого она поговорила с Брэдом лично, и коллега признался ей в своей антипатии.

«Я с радостью записала и этот разговор, а затем отправила все записи в кадровый отдел, думая, что они разберутся с этим без лишнего шума», — отметила рассказчица. По ее словам, в итоге обидчика наказали на работе: его лишили шанса на повышение и заставили извиниться перед автором публикации.

«Однако теперь об этом знает весь офис, и почему-то люди злы на меня. Некоторые коллеги считают, что я вторглась в частную жизнь Брэда и что мне следовало поговорить с ним, а не идти в кадровый отдел. (...) А Брэд теперь выставляет себя жертвой, рассказывая всем, что я его подставила», — заявила девушка и попросила пользователей Reddit поделиться своим мнением о ситуации.

«Вы поступили правильно», «Вам нужно снова пойти в кадровый отдел и донести до их сведения, что Брэд создает токсичную атмосферу в офисе, распространяя ложь ради мести вам», «Похоже, ваши коллеги — неприятные люди», — поддержали автора поста комментаторы.

Ранее другая девушка поделилась на Reddit историей о том, как она преподала жестокий урок воровавшему ее еду коллеге. В комментариях многие пользователи указали, что своим поступком она могла нанести серьезный вред коллеге.

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