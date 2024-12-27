Девушка преподала жестокий урок воровавшему ее еду коллеге

Пользовательница Reddit с ником GraceBreezy21 столкнулась с воровством ее еды из общего холодильника на работе. После этого она решила проучить тайного вора.

«Месяцами я замечала, что мои обеды таинственным образом пропадали из офисного холодильника. Я знала, что это не просто ошибка, потому что мои контейнеры не просто опустошали, а еще и возвращали их на прежнее место. Я пыталась маркировать еду, прятать ее в глубине холодильника, даже приносила очень острую пищу, чтобы отпугнуть вора, но ничего не помогало», — пожаловалась девушка.

Когда ее терпение лопнуло, она начала приносить на работу контейнеры, «заполненные случайными, отвратительными вещами». Однажды это были консервы для собак, замаскированные под чили, в другой раз — пюре из цветной капусты ярко-зеленого цвета.

«Моим главным шедевром стал контейнер с желе, смешанным с тунцом. Я всегда оставляла маркировку и ждала. Конечно, кражи прекратились в течение недели. Никто не признался, но я случайно услышала, как кто-то жаловался на то, что чувствует себя "больным весь день", начиная с обеда. Я не могла не улыбнуться», — написала GraceBreezy21.

Другие пользователи признали, что воровство еды у коллег — не лучший сценарий поведения в офисе. Один из них рассказал, как в такой же ситуации подсыпал в еду слабительное, благодаря чему узнал, кто именно был вором, так как тот «через два часа был вынужден уйти домой из-за того, что наложил в штаны». Однако многие заметили, что таким поступком можно нанести серьезный вред коллеге.

Ранее другая пользовательница Reddit нашла оригинальный способ отомстить воровавшему еду сотруднику. Она приготовила для него сэндвич с соусом из жутко острого перца и с толстым слоем васаби.