«Это темные или злые мотивы». Карлсон заявил о планах втянуть США в войну с Россией

Карлсон заявил о планах группы злонамеренных людей втянуть США в войну с Россией

Журналист из США Такер Карлсон заявил, что группа злонамеренных людей якобы предпринимает попытки втянуть Вашингтон в войну с Россией. Об этом он сказал в эфире подкаста East Meets West с продюсером RT Ольгой Батаман и сотрудницей телеканала Тарой Рид.

Речь идет о крошечной группе крайне мотивированных людей, чьи мотивы не вполне ясны, но это темные или злые мотивы Такер Карлсон американский журналист

Он подчеркнул, что массовое общественное движение, которое бы поддерживало эту идею, отсутствует.

Ранее Карлсон заявил, что конфликт на Украине может перерасти в вооруженный конфликт между Европой и Россией.

Демократы ненавидят Россию

Карлсон объяснил, что ненависть Демократической партия США в сторону России, по его мнению, связана с тем, что она является белой христианской страной.

Журналист отметил, что не приемлет Демократическую партию, поскольку она «агрессивно антихристианская и еще более агрессивно антибелая».

Вот почему они ненавидят Россию... Они ненавидят вас не просто так — они ненавидят вас за то, что вы белая христианская страна Такер Карлсон американский журналист

Он добавил, что никогда не станет связывать себя с такой партией, назвав ее курс злом. По его словам, американским гражданам нужна реальная альтернатива, которой они в настоящий момент лишены.

Карлсон об отношении Трампа к конфликту на Украине

Месяцем ранее Карлсон высказался об отношении президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине.

Он сообщил, что американский лидер считает кризис вредным для США. При этом он признал, что последствия происходящего во многом лежат на совести Вашингтона.

Трамп не испытывал ненависти к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. <…> Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа Такер Карлсон американский журналист

Перед этим, в апреле, журналист рассказывал о разочаровании в политике Трампа. Карлсон заявил, что президент США не выполнил свое предвыборное обещание не вступать в новые войны.

23 июня Карлсон сообщил о выходе из числа сторонников республиканцев. Он обвинил партию в предательстве американского народа.

