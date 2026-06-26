Журналист Карлсон раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине

Журналист Карлсон: Трамп считает конфликт на Украине вредным для США

Консервативный американский журналист Такер Карлсон прокомментировал отношение президента США Дональда Трампа к конфликту на Украине. Об этом он высказался в эфире YouTube-канала.

Карлсон раскрыл отношение Трампа к конфликту на Украине и сообщил, что американский лидер считает кризис вредным для США. При этом он признал, что последствия происходящего во многом лежат на совести Вашингтона.

«Трамп не испытывал ненависти к [президенту Украины Владимиру] Зеленскому. <…> Но он считал, что Зеленский был абсурден. Весь этот конфликт — абсурд. Это плохо для США. Он сказал, что все, что вы делаете, — это подталкиваете Россию к Китаю. <…> Конечно, для нас это катастрофа», — отметил журналист.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон высказался о роли США в урегулировании конфликта на Украине. По его мнению, Вашингтон перестал быть нейтральным посредником в переговорном процессе.

