«Абрамович может быть услышан». Почему российский миллиардер посетил Украину и как в Киеве оценивают его встречу с Зеленским?

Политолог Бондаренко: Участие Абрамовича в переговорах — признак проблем коммуникации

Участие российского предпринимателя Романа Абрамовича в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и его тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским являются признаком проблем коммуникации между Москвой и Киевом. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

Если Абрамовичу нужно каким-то очень интересным с точки зрения безопасности, загадочным образом оказаться в Киеве и вернуться оттуда после встречи с Зеленским, то это говорит о том, насколько все плохо с точки зрения какой-то иной дипломатической или военной коммуникации Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики

5 июня президент России Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) о встрече неназванного российского бизнесмена с Зеленским. По словам российского лидера, предприниматель сам обратился к нему за несколько недель до ПМЭФ и рассказал о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве.

[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече Владимир Путин президент России

На следующий день депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл личность бизнесмена и заявил, что Киев передал сообщение Путину через Абрамовича. 7 июня Владимир Зеленский подтвердил визит Абрамовича в Киев и рассказал, что поездка осталась в тайне по просьбе самого предпринимателя.

Что известно о тайных контактах Москвы и Киева?

Помимо встречи Абрамовича с Зеленским, 5 июня Владимир Путин также упомянул переданное по закрытым каналам сообщение Киева относительно удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции на Валдае в ночь на 29 декабря 2025 года. По словам российского лидера, украинские власти уведомили Москву, что знали о его отсутствии в резиденции во время атаки.

Они давали информацию по этому поводу. (...) Зачем они это делали — другой вопрос Владимир Путин президент России

Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Москва имеет и открытые, и закрытые контакты с украинской стороной. Он пояснил, что открытые контакты осуществлялись посредством нескольких раундов переговоров.

По словам Зеленского, в первую очередь Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров с Россией. В интервью The Guardian политик рассказал, что заявил в ходе встречи с предпринимателем об отказе Киева уступать подконтрольные территории Донбасса.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

По данным газеты Financial Times (FT), именно российский предприниматель передал по просьбе политика послание Путину о готовности к личной встрече в рамках двустороннего саммита. Журналисты утверждают, что содержание переданного сообщения по содержанию было близким открытому письму Зеленского Путину.

В ходе переговоров в Лондоне 8 июня Зеленский предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить на системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (235,2 миллиарда рублей), которые Абрамович должен был получить от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году. Политик добавил, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.

Почему для контактов был выбран Абрамович?

В марте 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Абрамович был задействован в контактах между Россией и Украиной по решению обеих сторон. При этом он отметил, что бизнесмен не являлся членом официальной российской делегации на переговорах в Стамбуле.

По словам украинского продюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сразу после начала специальной военной операции бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил подключить к переговорам Абрамовича. Он отметил, что кандидатуру посредника на переговорах обсуждали за несколько дней до начала конфликта.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В мае 2025 года Алексей Гончаренко рассказал о якобы тайных переговорах Киева с Абрамовичем, а также приближенным к Путину высокопоставленным российским чиновником после прекращения официальных встреч в Стамбуле. По его словам, предприниматель играл активную роль в процессе вплоть до конца 2023 года, а Киеву предлагали в тот момент времени более выгодные условия перемирия.

13 мая 2025 года Абрамовича заметили в Кремле перед возобновлением двусторонних переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако предприниматель проигнорировал вопросы о переговорах по Украине и о возможной поездке в Турцию в даты переговоров.

Как отметил Олег Бондаренко, привлечение Романа Абрамовича к переговорам по Украине связано с его статусом одного из крупнейших бизнесменов России. Политолог предположил, что у предпринимателя может быть свой материальный интерес в участии в урегулировании конфликта, включая возможность разморозки средств от продажи «Челси».

Абрамович, видимо, имеет возможность быть услышанным и принятым и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, и в других местах. Роль крупного капитала никуда не исчезла Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики

Фото: Umit Bektas / Reuters

Как визит Абрамовича повлияет на переговоры по Украине?

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала слова Зеленского об отказе уступать Донбасс с дальнейшей военной и финансовой поддержкой Запада. Депутат назвала странной озвученную Зеленским в ходе переговоров с предпринимателем позицию.

С одной стороны, мирное соглашение, с другой стороны, ему, видимо, кто-то пообещал финансовую или военную поддержку, и он сразу: «Донбасс не отдадим». Такое ощущение, что у него меняется позиция от того, что и как ему там денег обещают Светлана Журова первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам

По мнению украинского издания «Страна.ua», публичное обращение Зеленского к Путину должно было продемонстрировать, что якобы Россия, а не Украина, тормозит переговорный процесс. Журналисты предположили, что настоящим адресатом письма являлся президент США Дональд Трамп.

По мнению Олега Бондаренко, раскрытие личности предпринимателя украинской стороной связано с заинтересованностью Киева в дальнейшем затягивании конфликта. Эксперт предположил, что часть украинских элит со связями на Западе, прежде всего в Великобритании, настроена на сохранение роли Украины как «форпоста Европы» и продолжение конфликта с Россией «до последнего украинца». Он указал, что срыв переговоров в Стамбуле в 2022 году был связан именно с представителями Киева.

Эта группа, наверное, будет продолжать срывать подобного рода переговоры и дальше. (...) Как только будет заключен мир, они потеряют во влиянии, в ресурсах, возможностях — во всем Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики

Политолог подчеркнул, что для успешного урегулирования конфликта контакты должны проходить на регулярной основе в третьих странах на уровне советников или других официальных лиц. Он отметил, что привлечение Абрамовича к переговорам является странным на фоне регулярных обменов пленными и телами военнослужащих между Москвой и Киевом.

Если сейчас, на пятый год конфликта, переговоры идут через Абрамовича, это говорит о катастрофическом дефиците каких-то иных работающих каналов коммуникации. (...) Почему такого рода выезды должен совершать представитель бизнеса? Олег Бондаренко директор Фонда прогрессивной политики

Бондаренко подчеркнул, что, несмотря на кризис коммуникации, неформальные контакты между Москвой и Киевом должны продолжаться на регулярной основе. Он отметил, что остается неясным, какие именно каналы связи будут задействованы.