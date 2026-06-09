Участие российского предпринимателя Романа Абрамовича в переговорах по урегулированию конфликта на Украине и его тайные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским являются признаком проблем коммуникации между Москвой и Киевом. С такой оценкой в комментарии «Ленте.ру» выступил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.
Если Абрамовичу нужно каким-то очень интересным с точки зрения безопасности, загадочным образом оказаться в Киеве и вернуться оттуда после встречи с Зеленским, то это говорит о том, насколько все плохо с точки зрения какой-то иной дипломатической или военной коммуникации
5 июня президент России Владимир Путин рассказал во время выступления на пленарном заседании Петербургского международного форума (ПМЭФ) о встрече неназванного российского бизнесмена с Зеленским. По словам российского лидера, предприниматель сам обратился к нему за несколько недель до ПМЭФ и рассказал о приглашении Зеленского на личную встречу в Киеве.
[Бизнесмен] вернулся [из Киева]. Я с ним встретился. Кроме всякой шелухи, самое главное — господин Зеленский просил о встрече
На следующий день депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскрыл личность бизнесмена и заявил, что Киев передал сообщение Путину через Абрамовича. 7 июня Владимир Зеленский подтвердил визит Абрамовича в Киев и рассказал, что поездка осталась в тайне по просьбе самого предпринимателя.
Что известно о тайных контактах Москвы и Киева?
Помимо встречи Абрамовича с Зеленским, 5 июня Владимир Путин также упомянул переданное по закрытым каналам сообщение Киева относительно удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по резиденции на Валдае в ночь на 29 декабря 2025 года. По словам российского лидера, украинские власти уведомили Москву, что знали о его отсутствии в резиденции во время атаки.
Они давали информацию по этому поводу. (...) Зачем они это делали — другой вопрос
Как рассказал помощник президента России Юрий Ушаков, Москва имеет и открытые, и закрытые контакты с украинской стороной. Он пояснил, что открытые контакты осуществлялись посредством нескольких раундов переговоров.
По словам Зеленского, в первую очередь Абрамович хотел узнать, на что Киев готов в ходе мирных переговоров с Россией. В интервью The Guardian политик рассказал, что заявил в ходе встречи с предпринимателем об отказе Киева уступать подконтрольные территории Донбасса.
По данным газеты Financial Times (FT), именно российский предприниматель передал по просьбе политика послание Путину о готовности к личной встрече в рамках двустороннего саммита. Журналисты утверждают, что содержание переданного сообщения по содержанию было близким открытому письму Зеленского Путину.
В ходе переговоров в Лондоне 8 июня Зеленский предложил премьер-министру Великобритании Киру Стармеру потратить на системы противовоздушной обороны (ПВО) для Украины 2,4 миллиарда фунтов стерлингов (235,2 миллиарда рублей), которые Абрамович должен был получить от продажи футбольного клуба «Челси» в 2022 году. Политик добавил, что при встрече с российским представителем сразу в шутку потребовал от него денег.
Почему для контактов был выбран Абрамович?
В марте 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков признал, что Абрамович был задействован в контактах между Россией и Украиной по решению обеих сторон. При этом он отметил, что бизнесмен не являлся членом официальной российской делегации на переговорах в Стамбуле.
По словам украинского продюсера Александра Роднянского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), сразу после начала специальной военной операции бывший глава офиса президента Украины Андрей Ермак попросил подключить к переговорам Абрамовича. Он отметил, что кандидатуру посредника на переговорах обсуждали за несколько дней до начала конфликта.
В мае 2025 года Алексей Гончаренко рассказал о якобы тайных переговорах Киева с Абрамовичем, а также приближенным к Путину высокопоставленным российским чиновником после прекращения официальных встреч в Стамбуле. По его словам, предприниматель играл активную роль в процессе вплоть до конца 2023 года, а Киеву предлагали в тот момент времени более выгодные условия перемирия.
13 мая 2025 года Абрамовича заметили в Кремле перед возобновлением двусторонних переговоров с Украиной в Стамбуле. Однако предприниматель проигнорировал вопросы о переговорах по Украине и о возможной поездке в Турцию в даты переговоров.
Как отметил Олег Бондаренко, привлечение Романа Абрамовича к переговорам по Украине связано с его статусом одного из крупнейших бизнесменов России. Политолог предположил, что у предпринимателя может быть свой материальный интерес в участии в урегулировании конфликта, включая возможность разморозки средств от продажи «Челси».
Абрамович, видимо, имеет возможность быть услышанным и принятым и в Москве, и в Киеве, и в Лондоне, и в других местах. Роль крупного капитала никуда не исчезла
Как визит Абрамовича повлияет на переговоры по Украине?
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова связала слова Зеленского об отказе уступать Донбасс с дальнейшей военной и финансовой поддержкой Запада. Депутат назвала странной озвученную Зеленским в ходе переговоров с предпринимателем позицию.
С одной стороны, мирное соглашение, с другой стороны, ему, видимо, кто-то пообещал финансовую или военную поддержку, и он сразу: «Донбасс не отдадим». Такое ощущение, что у него меняется позиция от того, что и как ему там денег обещают
По мнению украинского издания «Страна.ua», публичное обращение Зеленского к Путину должно было продемонстрировать, что якобы Россия, а не Украина, тормозит переговорный процесс. Журналисты предположили, что настоящим адресатом письма являлся президент США Дональд Трамп.
По мнению Олега Бондаренко, раскрытие личности предпринимателя украинской стороной связано с заинтересованностью Киева в дальнейшем затягивании конфликта. Эксперт предположил, что часть украинских элит со связями на Западе, прежде всего в Великобритании, настроена на сохранение роли Украины как «форпоста Европы» и продолжение конфликта с Россией «до последнего украинца». Он указал, что срыв переговоров в Стамбуле в 2022 году был связан именно с представителями Киева.
Эта группа, наверное, будет продолжать срывать подобного рода переговоры и дальше. (...) Как только будет заключен мир, они потеряют во влиянии, в ресурсах, возможностях — во всем
Политолог подчеркнул, что для успешного урегулирования конфликта контакты должны проходить на регулярной основе в третьих странах на уровне советников или других официальных лиц. Он отметил, что привлечение Абрамовича к переговорам является странным на фоне регулярных обменов пленными и телами военнослужащих между Москвой и Киевом.
Если сейчас, на пятый год конфликта, переговоры идут через Абрамовича, это говорит о катастрофическом дефиците каких-то иных работающих каналов коммуникации. (...) Почему такого рода выезды должен совершать представитель бизнеса?
Бондаренко подчеркнул, что, несмотря на кризис коммуникации, неформальные контакты между Москвой и Киевом должны продолжаться на регулярной основе. Он отметил, что остается неясным, какие именно каналы связи будут задействованы.
К сожалению, такого сильного запроса на мирные переговоры ни с одной, ни с другой стороны сейчас не наблюдается