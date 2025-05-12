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12:48, 12 мая 2025Бывший СССР

На Украине рассказали о тайных переговорах с приближенным к Путину чиновником

Гончаренко: Киев вел тайные переговоры с приближенным к Путину чиновником
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Киев вел тайные прямые переговоры с неким чиновником, приближенным к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

Он заявил, якобы изначально ключевой фигурой переговоров с российской стороны был миллиардер Роман Абрамович. В частности, по словам парламентария, в период участия Абрамовича, до контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) летом 2023 года, Киеву предлагали более выгодные условия перемирия, чем сейчас.

Однако, как рассказал Гочнаренко, в конце 2023 года предприниматель вышел из этого процесса и роль переговорщика передали «одному очень специфическому лицу — высокому российскому чиновнику, максимально приближенному к Путину». Он также отметил, якобы последний раз переговоры между представителями России и Украины проходили в декабре 2024 года в «одной очень жаркой стране».

Ранее Алексей Гончаренко заявил, якобы на всем протяжении конфликта Украина вела тайные прямые переговоры с Россией. По его словам, делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове.

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