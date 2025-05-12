Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:43, 12 мая 2025Бывший СССР

В Раде рассказали о тайных переговорах России и Украины

Нардеп Гончаренко: Украина вела переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах
Илья Таксюр (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове. Нардеп добавил, что не стоит верить заявлениям о невозможности переговоров с Россией, так как они уже были не один раз. Гончаренко заключил, что однажды расскажет, почему они провалились, но сейчас делать этого не будет «по очевидным причинам».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. «Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ответил ультиматумом на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах. Он выразил готовность Киева к переговорам, но лишь в том случае, если с 12 мая Москва согласится на полное прекращение огня.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Простая салфетка выглядит как наркотики». Во Франции оправдались за «подозрительный пакетик» Макрона и заявили о происках врагов

    Раскрыты подробности закрытия генконсульства России в Польше

    В Европе испугались экспорта украинской коррупции в ЕС

    Висящую на заборе у бара девушку нашли в российском городе

    Выявлена особая опасность бактерий полости рта

    Ермак рассказал о бомбе замедленного действия в украинском конфликте

    Германия продолжит поставки вооружения Украине при невыполнении одного условия

    Еще одна страна предложила себя в качестве посредника по Украине

    Следствие попросило продлить арест фигурантам дела о теракте против российского генерала

    В офисе Зеленского раскрыли одну деталь его контактов с Трампом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости