В Раде рассказали о тайных переговорах России и Украины

Нардеп Гончаренко: Украина вела переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах

Украина вела тайные переговоры с Россией в 2022, 2023 и 2024 годах. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

По его словам, делегации были «на очень высоком уровне», а встречи проходили на Аравийском полуострове. Нардеп добавил, что не стоит верить заявлениям о невозможности переговоров с Россией, так как они уже были не один раз. Гончаренко заключил, что однажды расскажет, почему они провалились, но сейчас делать этого не будет «по очевидным причинам».

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак не ответил прямо на вопрос, поедет ли Украина на переговоры с Россией, если та откажется от перемирия. «Мы не дадим России повода обвинить нас в срыве мирного процесса», — сказал он.

До этого президент Украины Владимир Зеленский ответил ультиматумом на предложение российского лидера Владимира Путина о прямых переговорах. Он выразил готовность Киева к переговорам, но лишь в том случае, если с 12 мая Москва согласится на полное прекращение огня.